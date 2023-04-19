Еврокомиссия отреагировала на соглашение Украины и Польши по украинскому зерну

Европейская комиссия приветствовала соглашение между Польшей и Украиной по транзиту украинского зерна, однако подчеркнула, что комиссия не изменила свою позицию о неприемлемости односторонних действий Варшавы.

Об этом в комментарии польскому агентству PAP заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь реагировала на договоренность Украины и Польши возобновить транзит украинского зерна в пятницу в полночь.

"Мы приветствуем это заявление как первый шаг к решению сложившейся ситуации. Однако мы не меняем нашей позиции, что односторонние действия неприемлемы", – сказала она.

По словам пресс-секретаря, Еврокомиссия продолжает работать с заинтересованными государствами-членами ЕС, а также с украинскими властями на эту тему.

Она напомнила, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обсудит спорный вопрос во время переговоров 19 апреля с украинскими властями и пятью странами-членами ЕС.

"Основной целью маршрутов солидарности было предоставить Украине альтернативные пути экспорта сельскохозяйственной продукции и других товаров, гарантируя функционирование украинской экономики в условиях блокады черноморских портов.

Поэтому важно обеспечить, чтобы транзит действительно был, и чтобы это зерно попадало в те страны, где в нем больше всего нуждаются," – отметила представительница комиссии.

Она добавила, что речь идет о развивающихся странах, которые все еще сталкиваются с ситуацией роста цен на продукты питания из-за нестабильности, вызванной российской войной против Украины.

Накануне Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своего зерна.

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус сообщил, что зерновые грузы из Украины, которые проходят через Польшу, будут сопровождать и контролировать с помощью системы SENT – то есть их будут опломбировать GPS-трекеры. Это даст возможность отслеживать грузы, чтобы выяснить, действительно ли они выехали из Польши.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии раздаются призывы к этому из-за вреда для местных фермеров в связи с более низкими ценами украинской продукции.