У Фінляндії обирають парламент: популярний уряд Санни Марін може не втримати позицій

Громадяни Фінляндії в неділю беруть участь у парламентських виборах, які з огляду на останні дані соціологічних опитувань можуть призвести до приходу до влади правих та ультраправих партій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації агенції AFP.

Виборчі дільниці у Фінляндії відкрились о 9:00 за місцевим часом (так само в Києві) й закриваються о 20:00, коли будуть опубліковані попередні результати голосування. Крім того, близько 40% фінських виборців скористались правом достроково віддати свій голос.

Традиційно найбільша з восьми основних партій у парламенті Фінляндії отримує перший шанс сформувати уряд, а з 1990-х років вона завжди претендувала на отримання посади прем'єр-міністра.

Останнє опитування, опубліковане в четвер громадським мовником Yle, показало, що правоцентристська Національна опозиційна коаліція має невелику перевагу в 19,8%, а націоналістична євроскептична партія "Істинні фіни" посідає друге місце з 19,5%.

Соціал-демократична партія Фінляндії на чолі з чинною прем’єркою Санною Марін, яка обійняла цю посаду у 2019 році, перебуває на третьому місці з 18,7 відсотка.

Тоді як передвиборча кампанія СДП зосереджувалась на вдалій політиці уряду Марін щодо пандемії COVID-19 та вступу до НАТО, її критикують за зростання державного боргу (із 64% до 73%), а також скандали із відео з вечірок, де вона бере участь.

У разі, якщо "Істинні фіни" переможуть на виборах і сформують уряд, це стане першим в історії Фінляндії випадком, коли прем’єр-міністром буде представник ультраправих поглядів. "Істинні фіни" вже входили до складу правоцентристської коаліції у 2015 році, але згодом розкололись на поміркованих і радикальних.

Лідерка партії Рікка Пурра хоче зайняти жорстку позицію щодо імміграції, прагне відкласти досягнення Фінляндією вуглецевої нейтральності до 2035 року, а також розглядає як довгострокову мету вихід країни з Європейського Союзу.

Голосування на парламентських виборах у Фінляндії відбувається за кілька днів до її офіційного вступу в НАТО, що стало можливим після того, як Туреччина ратифікувала заявку країни на членство цього тижня.