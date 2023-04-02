В Финляндии выбирают парламент: популярное правительство Санны Марин может не удержать позиций

Граждане Финляндии в воскресенье участвуют в парламентских выборах, которые, учитывая последние данные социологических опросов, могут привести к приходу к власти правых и ультраправых партий.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства AFP.

Избирательные участки в Финляндии открылись в 9:00 по местному времени (так же в Киеве) и закрываются в 20:00, когда будут опубликованы предварительные результаты голосования. Кроме того, около 40% финских избирателей воспользовались правом досрочно отдать свой голос.

Традиционно крупнейшая из восьми основных партий в парламенте Финляндии получает первый шанс сформировать правительство, а с 1990-х годов она всегда претендовала на получение должности премьер-министра.

Последний опрос, опубликованный в четверг общественным вещателем Yle, показал, что правоцентристская Национальная оппозиционная коалиция имеет небольшое преимущество в 19,8%, а националистическая евроскептическая партия "Истинные финны" занимает второе место с 19,5%.

Социал-демократическая партия Финляндии во главе с действующим премьером Санной Марин, которая заняла эту должность в 2019 году, находится на третьем месте с 18,7 процента.

Тогда как предвыборная кампания СДП сосредотачивалась на удачной политике правительства Марин по пандемии COVID-19 и вступления в НАТО, ее критикуют за рост государственного долга (с 64% до 73%), а также скандалы с видео с вечеринок, где она участвует.

В случае, если "Истинные финны" победят на выборах и сформируют правительство, это станет первым в истории Финляндии случаем, когда премьер-министром будет представитель ультраправых взглядов. "Истинные финны" уже входили в состав правоцентристской коалиции в 2015 году, но впоследствии раскололись на умеренных и радикальных.

Лидер партии Рикка Пурра хочет занять жесткую позицию по иммиграции, стремится отложить достижение Финляндией углеродной нейтральности до 2035 года, а также рассматривает как долгосрочную цель выход страны из Европейского Союза.

Голосование на парламентских выборах в Финляндии происходит за несколько дней до ее официального вступления в НАТО, что стало возможным после того, как Турция ратифицировала заявку страны на членство на этой неделе.