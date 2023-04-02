Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

КНДР прямо погрожує ядерною зброєю після військових навчань США та Південної Кореї

Неділя, 2 квітня 2023, 10:07

Північна Корея в неділю заявило, що готова застосувати ядерну зброю після проведення Сполученими Штатами й Південною Кореєю раніше цього тижня масштабних військових навчань.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар "про бездумні кроки воєнних маніяків" опублікувало Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).

"США та їхні послідовники ніколи не повинні забувати про те, що їхня держава-суперник на практиці володіє потенціалом ядерної атаки, а також про характеристики народу та армії КНДР, які не розводять порожніх балачок", – йдеться в повідомленні.

КНДР провела запуск ракети із симуляцією ядерної контратаки проти США та Південної Кореї

Північнокорейське пропагандистське ЗМІ називає спільні навчання Вашингтона й Сеула відкритою "військовою провокацією", на яку Пхеньян дасть "відповідну реакцію".

"Буде цілком зрозуміло, як буде застосована ядерна зброя КНДР, якщо військове стримування не спрацює на тих, хто бешкетує, не боячись ядерної зброї. Вони повинні двічі подумати, щоб дійсно уникнути катастрофи, і повинні пам'ятати, що їм доведеться дорого заплатити за свої необдумані дії", – йдеться в коментарі ЦТАК.

Зазначимо, що в середу Сеул і Вашингтон здійснили перші в 2023 році спільні повітряні навчання над Жовтим морем, в яких взяли участь американський стратегічний бомбардувальник B-1B та стелс-винищувачі F-22 і F-35B.

Крім того, очільник Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Сеула оголосив про подальше розгортання передових військових засобів Вашингтона з метою виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення безпеки в регіоні.

КНДР запустила балістичні ракети на тлі прибуття в регіон авіаносця США

Коментар ЦТАК з'явився за день після того, як американський аналітичний центр 38 North з посиланням на супутникові знімки повідомив про "високий рівень активності" на головному північнокорейськом ядерному комплексі Йонбйон.

Зокрема на комплексі завершується зведення експериментального реактора на легкій воді, а навколо заводу зі збагачення урану на цьому об'єкті розпочалося нове будівництво, яке, ймовірно, розширить його потужності.

Крім того, цього тижня північнокорейські ЗМІ оприлюднили фотографії лідера Кім Чен Ина, який інспектує ядерні боєголовки. За словами експертів, вони свідчать про прогрес ядерної програми КНДР і можливе ядерне випробування.

Посадовці в Сеулі та Вашингтоні ще з початку 2022 року попереджали, що Північна Корея готується здійснити вже сьоме випробування ядерної зброї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
КНДР Ядерна зброя

Статті

Передостанній крок до НАТО: що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії

Тепер розширення НАТО не викликає сумнівів. А Москва, знесилена війною проти України, змогла відповісти лише істерикою...
31 березня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Криза на користь друзів РФ: що змінять для Болгарії дострокові парламентські вибори

Менш ніж за два роки громадяни Болгарії вже тричі ходили на дочасні вибори. А цієї неділі зроблять це знову, тепер вже вчетверте.
31 березня 2023 — Михайло Драпак, для Європейської правди

Порнороман Трампа: яким стане перше кримінальне звинувачення експрезиденту США

Велике журі присяжних Мангеттена висуне Дональду Трампу кримінальні звинувачення, які можуть вплинути на його президентські плани.
14 березня 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда