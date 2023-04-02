КНДР прямо погрожує ядерною зброєю після військових навчань США та Південної Кореї

Північна Корея в неділю заявило, що готова застосувати ядерну зброю після проведення Сполученими Штатами й Південною Кореєю раніше цього тижня масштабних військових навчань.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар "про бездумні кроки воєнних маніяків" опублікувало Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).

"США та їхні послідовники ніколи не повинні забувати про те, що їхня держава-суперник на практиці володіє потенціалом ядерної атаки, а також про характеристики народу та армії КНДР, які не розводять порожніх балачок", – йдеться в повідомленні.

Північнокорейське пропагандистське ЗМІ називає спільні навчання Вашингтона й Сеула відкритою "військовою провокацією", на яку Пхеньян дасть "відповідну реакцію".

"Буде цілком зрозуміло, як буде застосована ядерна зброя КНДР, якщо військове стримування не спрацює на тих, хто бешкетує, не боячись ядерної зброї. Вони повинні двічі подумати, щоб дійсно уникнути катастрофи, і повинні пам'ятати, що їм доведеться дорого заплатити за свої необдумані дії", – йдеться в коментарі ЦТАК.

Зазначимо, що в середу Сеул і Вашингтон здійснили перші в 2023 році спільні повітряні навчання над Жовтим морем, в яких взяли участь американський стратегічний бомбардувальник B-1B та стелс-винищувачі F-22 і F-35B.

Крім того, очільник Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Сеула оголосив про подальше розгортання передових військових засобів Вашингтона з метою виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення безпеки в регіоні.

Коментар ЦТАК з'явився за день після того, як американський аналітичний центр 38 North з посиланням на супутникові знімки повідомив про "високий рівень активності" на головному північнокорейськом ядерному комплексі Йонбйон.

Зокрема на комплексі завершується зведення експериментального реактора на легкій воді, а навколо заводу зі збагачення урану на цьому об'єкті розпочалося нове будівництво, яке, ймовірно, розширить його потужності.

Крім того, цього тижня північнокорейські ЗМІ оприлюднили фотографії лідера Кім Чен Ина, який інспектує ядерні боєголовки. За словами експертів, вони свідчать про прогрес ядерної програми КНДР і можливе ядерне випробування.

Посадовці в Сеулі та Вашингтоні ще з початку 2022 року попереджали, що Північна Корея готується здійснити вже сьоме випробування ядерної зброї.