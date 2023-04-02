КНДР прямо угрожает ядерным оружием после военных учений США и Южной Кореи

Северная Корея в воскресенье заявила, что готова применить ядерное оружие после проведения Соединенными Штатами и Южной Кореей ранее на этой неделе масштабных военных учений.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий комментарий "о бездумных шагах военных маньяков" опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

"США и их последователи никогда не должны забывать о том, что их государство-соперник на практике обладает потенциалом ядерной атаки, а также о характеристиках народа и армии КНДР, которые не разводят пустой болтовни", - говорится в сообщении.

Северокорейское пропагандистское СМИ называет совместные учения Вашингтона и Сеула открытой "военной провокацией", на которую Пхеньян даст "ответную реакцию".

"Будет вполне понятно, как будет применено ядерное оружие КНДР, если военное сдерживание не сработает на тех, кто бесчинствует, не боясь ядерного оружия. Они должны дважды подумать, чтобы действительно избежать катастрофы, и должны помнить, что им придется дорого заплатить за свои необдуманные действия", - говорится в комментарии ЦТАК.

Отметим, что в среду Сеул и Вашингтон провели первые в 2023 году совместные воздушные учения над Желтым морем, в которых приняли участие американский стратегический бомбардировщик B-1B и стелс-истребители F-22 и F-35B.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Сеул объявил о дальнейшем развертывании передовых военных средств Вашингтона с целью выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности в регионе.

Комментарий ЦТАК появился через день после того, как американский аналитический центр 38 North со ссылкой на спутниковые снимки сообщил о "высоком уровне активности" на главном северокорейском ядерном комплексе Йонбйон.

В частности, на комплексе завершается возведение экспериментального реактора на легкой воде, а вокруг завода по обогащению урана на этом объекте началось новое строительство, которое, вероятно, расширит его мощности.

Кроме того, на этой неделе северокорейские СМИ обнародовали фотографии лидера Ким Чен Ына, который инспектирует ядерные боеголовки. По словам экспертов, они свидетельствуют о прогрессе ядерной программы КНДР и возможном ядерном испытании.

Чиновники в Сеуле и Вашингтоне еще с начала 2022 года предупреждали, что Северная Корея готовится осуществить уже седьмое испытание ядерного оружия.