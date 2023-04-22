В субботу утром из Москвы в Берлин со специальным разрешением вылетел российский правительственный самолет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно немецкому агентству dpa.

Самолет Ил-96-300 имел так называемое дипломатическое разрешение, заявил в субботу представитель немецких ВВС на запрос агентства.

Ожидалось, что самолет вернется в Москву днем. Информацию о грузе или пассажирах на борту он не предоставил.

После того, как в феврале 2022 года ЕС закрыл аэропорты и воздушное пространство ЕС для всех российских авиакомпаний, российские самолеты – редкие гости на европейских аэродромах.

Полет судна вызвал обсуждение в соцсетях на фоне появления информации о взаимном выдворении работников дипломатических учреждений Германии и России.

Неизвестно, могли ли быть на борту этого самолета российские дипломаты.

Министерство иностранных дел России заявило в субботу, что власти Германии приняли решение о массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии.

При этом Берлин публично не объявлял о выдворении.

В конце марта журнал Focus заявил, что глава немецкого МИД Анналена Бербок собирается выслать более 30 российских дипломатов из Германии из-за подозрений в дезинформации и возможной вербовке информаторов.

После этого министерство иностранных дел Германии опровергло информацию о планах выслать несколько десятков российских дипломатов. С начала российской захватнической войны в Украине ЕС и Россия выслали сотни дипломатов друг друга.