Ексглава Мюнхенської безпекової конференції поцікавився, чи посол Китаю сумнівається і в суверенітеті РФ

Колишній голова Мюнхенської безпекової конференції після скандальної заяви посла Китаю у Франції про суверенітет пострадянських країн підняв питання, чи стосується вона і Росії – також колишньої частини СРСР, та її статусу в ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар Вольфганг Ішингер опублікував у своєму Twitter.

Ішингер зауважив, що висловлювання посла можна інтерпретувати як такі, що стосуються усіх без винятку пострадянських країн.

From this Chinese perspective, if former Soviet countries lack an effective international legal status, this would surely apply to all of them, including the Russian Federation? If so, is China ready to challenge the Russian permanent membership in the UN SecurityCouncil? https://t.co/ZIFUY4cZ8J — Wolfgang Ischinger (@ischinger) April 23, 2023

"З такої китайської перспективи, якщо пострадянські країни мають недостатній ефективний статус у міжнародному праві, це мало би явно стосуватися їх усіх, включно з Російською Федерацією? Якщо так, то чи готовий Китай поставити під питання постійне членство Росії у Раді безпеки ООН?" – відреагував експерт.

"Цікавий факт: Україна була країною-співзасновницею ООН у 1945 році. Натомість ані Китай, ані Росія — ні: Китай став членом у 1972 році замість Тайваню, Росія – лише у 1991 році, заявляючи, що є правонаступницею СРСР", – додає Ішингер.

Нагадаємо, посол Китаю Лу Шайє в інтерв'ю висловив думку, що країни колишнього СРСР "не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни".

Він також сказав, що питання територіальної належності окупованого РФ Криму "залежить від того, як сприймати проблему", і що півострів "від початку належав Росії".

Низка європейських столиць назвали неприйнятними ці заяви та закликали Пекін прокоментувати слова посла, а балтійські держави викликали послів Китаю.

Посол України у Франції Вадим Омельченко гостро відреагував на заяви китайського дипломата.