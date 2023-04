Ексглава Мюнхенської безпекової конференції поцікавився, чи посол Китаю сумнівається і в суверенітеті РФ

Колишній голова Мюнхенської безпекової конференції після скандальної заяви посла Китаю у Франції про суверенітет пострадянських країн підняв питання, чи стосується вона і Росії – також колишньої частини СРСР, та її статусу в ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар Вольфганг Ішингер опублікував у своєму Twitter.

Ішингер зауважив, що висловлювання посла можна інтерпретувати як такі, що стосуються усіх без винятку пострадянських країн.

From this Chinese perspective, if former Soviet countries lack an effective international legal status, this would surely apply to all of them, including the Russian Federation? If so, is China ready to challenge the Russian permanent membership in the UN SecurityCouncil? https://t.co/ZIFUY4cZ8J