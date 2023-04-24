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Ексглава Мюнхенської безпекової конференції поцікавився, чи посол Китаю сумнівається і в суверенітеті РФ

Понеділок, 24 квітня 2023, 09:39

Колишній голова Мюнхенської безпекової конференції після скандальної заяви посла Китаю у Франції про суверенітет пострадянських країн підняв питання, чи стосується вона і Росії – також колишньої частини СРСР, та її статусу в ООН.

Як повідомляє "Європейська правда",  такий коментар Вольфганг Ішингер опублікував у своєму Twitter.

Ішингер зауважив, що висловлювання посла можна інтерпретувати як такі, що стосуються усіх без винятку пострадянських країн.

"З такої китайської перспективи, якщо пострадянські країни мають недостатній ефективний статус у міжнародному праві, це мало би явно стосуватися їх усіх, включно з Російською Федерацією? Якщо так, то чи готовий Китай поставити під питання постійне членство Росії у Раді безпеки ООН?" – відреагував експерт. 

Ексглава Мюнхенської конференції закликав вже готуватися до перемовин про завершення війни

"Цікавий факт: Україна була країною-співзасновницею ООН у 1945 році. Натомість ані Китай, ані Росія — ні: Китай став членом у 1972 році замість Тайваню, Росія – лише у 1991 році, заявляючи, що є правонаступницею СРСР", – додає Ішингер. 

Нагадаємо, посол Китаю Лу Шайє в інтерв'ю висловив думку, що країни колишнього СРСР "не мають ефективного статусу в міжнародному праві, оскільки не існує міжнародної угоди, яка б конкретизувала їхній статус як суверенної країни".

Він також сказав, що питання територіальної належності окупованого РФ Криму "залежить від того, як сприймати проблему", і що півострів "від початку належав Росії". 

Низка європейських столиць назвали неприйнятними ці заяви та закликали Пекін прокоментувати слова посла, а балтійські держави викликали послів Китаю.  

Посол України у Франції Вадим Омельченко гостро відреагував на заяви китайського дипломата.

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