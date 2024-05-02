Фіцо: Нога словацького солдата не переступить кордон з Україною
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився відправляти словацьких солдатів в Україну.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.
Роберт Фіцо виключив відправку словацьких солдатів в Україну. Про це він заявив під час години запитань до уряду в четвер у відповідь на заяви президента Франції Еммануеля Макрона.
"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні, і я посилаю дуже чіткий сигнал всій Словаччині, що незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – підсумував він.
Щодо заяви президента Франції, Фіцо зазначив, що це має бути двосторонньою справою. "Суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини", – додав він.
За його словами, такого роду заяви є кроком до третьої світової війни.
Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив виданню The Economist, що не виключає введення військ в Україну. За його словами, це питання "легітимно" виникне, якщо Росія прорве лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.
Раніше Макрон заявляв, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" від загроз з боку Росії.