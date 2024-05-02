У Шотландії назвали найімовірнішого кандидата на посаду голови уряду

Колишній заступник першого міністра Шотландії Джон Свінні 2 травня оголосив про наміри поборотись за лідерство Шотландської національної партії (ШНП), ставши найбільш імовірним кандидатом і на посаду голови регіонального уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило шотландське видання The National.

Оголошуючи про наміри поборотись за керівні посади, Свінні заявив, що "занадто піклується про майбутнє Шотландії і Шотландської національної партії, щоб пройти повз".

"Часи та обставини змінюються. ШНП зараз перебуває у складному становищі. Вона не настільки згуртована, як повинна бути. Її потрібно знову об'єднати, і я думаю, що у мене є навички та якості, щоб це сталося", – запевнив він.

Реклама:

Джон Свінні Фото: РА Media

Свінні, який уже очолював Шотландську національну партію у 2000-2003 роках, раніше оголосив про наміри піти з політики й присвятити час сім'ї.

Його оголошення пролунало після того, як інша ймовірна претендентка на посаду лідера шотландських націоналістів Кейт Форбс, ексміністерка фінансів Шотландії, відмовилась від боротьби.

Це означає, що Свінні вже наступного тижня може бути обраний лідером ШНП, а потім – першим міністром, для чого йому потрібна відносна більшість голосів у регіональному парламенті.

На початку тижня на тлі очікуваного вотуму недовіри у відставку пішов очільник Шотландської національної партії та перший міністр Хумза Юсаф. Його уряд, однак, пережив вотум недовіри, викликаний розривом коаліційної угоди із "Зеленими" через розбіжності щодо кліматичної політики.

Більше про обрання Юсафа головою шотландського уряду читайте у статті Шотландія шукає ідентичність.