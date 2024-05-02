Париж відкрив гігантський резервуар для очищення Сени перед Олімпійськими іграми

У четвер у Парижі урочисто відкрили величезний резервуар для зберігання води, призначений для очищення річки Сена, яка стане місцем проведення змагань з плавання під час Олімпійських ігор влітку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Гігантський резервуар, викопаний поруч із паризьким залізничним вокзалом Аустерліц, призначений для збору надлишкової дощової води та запобігання потраплянню стічних вод, переповнених бактеріями, у Сену.

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Він може вмістити брудну воду, еквівалентну 20 олімпійським басейнам, яку тепер очищатимуть, а не виливатимуть у річку через зливові канали.

"Ми встигли. Початок Ігор збігається з тим, що якість води дозволить проводити змагання. Це величезний колективний успіх", – сказав префект паризького регіону Марк Гійом.

Минулого року тестові змагання з плавання у Сені довелося скасувати через погану якість води. Однією з причин були сильні дощі, які переповнили старі каналізаційні колектори міста, спричинивши потік дощової води та неочищених стічних вод у Сену.

Мер Парижа Анн Ільдаго пообіцяла, що сама поплаває в Сені перед Олімпіадою – можливо, разом із президентом Емманюелем Макроном.

За її словами, новий накопичувальний резервуар гарантує, що вода може зберігатися навіть під час сильних штормів, і допоможе рівню води "повернутися до норми якомога швидше".

Під час Олімпійських ігор воду перевірятимуть щодня о 3:00, щоб визначити, чи змагання можуть проходити за планом. За словами організаторів, якщо результати не відповідатимуть стандартам, змагання можуть бути відкладені на кілька днів.

Орієнтовна вартість робіт з очищення Сени становить 1,4 мільярда євро, за які платять держава та місцева влада.

Зараз у паризькій частині річки мешкає близько 35 видів риб, порівняно з трьома у 1970-х роках, коли води були надзвичайно забруднені через промислову діяльність поблизу.

Десятиліттями Сена використовувалася переважно як водний шлях для перевезення вантажів і людей або як "водяна могила" для викинутих велосипедів та іншого сміття. Плавання там, за деякими винятками, було незаконним з 1923 року.

Паризькі чиновники планують відкрити кілька місць для купання влітку, починаючи з наступного року.

Сена також стане центром грандіозної церемонії відкриття Олімпійських ігор: понад 200 делегацій спортсменів пропливуть на більш ніж 80 човнах у центрі Парижа.

На початку березня президент Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп.