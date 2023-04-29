Посол України закликав Німеччину надати більше систем протиповітряної оборони

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін до подальшого постачання озброєнь на тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Макеєв заявив, що Україні незабаром знадобиться більше зенітних систем.

"Зенітні комплекси, такі як IRIS-T SLM, Patriot і Gepard є вкрай необхідними", – сказав Макеєв, додавши, що для наступу також потрібні бронемашини, танки та артилерійські системи.

"Чим професійніше буде оснащена українська армія, тим більше мирних жителів вдасться врятувати і тим швидше витіснити російську армію з окупованих територій", – заявив посол.

Цього тижня заступник глави МЗС, колишній посол у Німеччині Андрій Мельник заявив, що його наступник, посол Олексій Макеєв міг би робити більше у справі тиску на німецький уряд для отримання військової допомоги.

Мельник запам’ятався у Німеччині різкими, іноді дуже недипломатичними заявами, просуваючи рішення на користь України – як, наприклад, сказав, що канцлер Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. – Ред.), хоча згодом перепросив за свої слова.