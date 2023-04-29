Посол Украины призвал Германию предоставить больше систем противовоздушной обороны

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин к дальнейшим поставкам вооружений на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Макеев заявил, что Украине вскоре понадобится больше зенитных систем.

"Зенитные комплексы, такие как IRIS-T SLM, Patriot и Gepard являются крайне необходимыми", – сказал Макеев, добавив, что для наступления также нужны бронемашины, танки и артиллерийские системы.

"Чем профессиональнее будет оснащена украинская армия, тем больше мирных жителей удастся спасти и тем быстрее вытеснить российскую армию с оккупированных территорий", – заявил посол.

На этой неделе заместитель главы МИД, бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил, что его преемник, посол Алексей Макеев мог бы делать больше в деле давления на немецкое правительство для получения военной помощи.

Мельник запомнился в Германии резкими, иногда очень недипломатичными заявлениями, продвигая решения в пользу Украины – как, например, сказал, что канцлер Олаф Шольц "строит из себя обиженную ливерную колбасу" (немецкий фразеологизм, который означает делать вид невинно обиженного. – Ред.), хотя впоследствии извинился за свои слова.