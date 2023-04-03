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У Болгарії порахували понад 70% голосів: до парламенту проходять шість партій

Понеділок, 3 квітня 2023, 07:27

У Болгарії триває підрахунок голосів на дострокових парламентських виборах, які відбулися у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Дневник.

За результатами підрахунку 71,64% протоколів, до нового складу парламенту Болгарії потраплять шість політичних сил.

Блок ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова лідирує з 26,3% голосів. За ними з мінімальним відривом йде об’єднання проєвропейських партій "Продовжуємо зміни" та "Демократична Болгарія" – 24,9%.

Проросійська партія "Відродження" наразі набирає 14,8% голосів, Демократична партія соціалістів, що представляє турецьку меншину, - 12,6%.

Болгарська соціалістична партія (БСП) іде п’ятою – 9% і на межі потрапляння в парламент наразі перебуває популістська партія "Є такий народ" – 4,3%.

Нагадаємо, парламентська вибори в Болгарії стали п'ятими за останні два роки на тлі перманентної політичної кризи в країні.

Більше читайте в матеріалі: Криза на користь друзів РФ: що змінять для Болгарії дострокові парламентські вибори.

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Болгарія

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