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В Болгарии посчитали более 70% голосов: в парламент проходят шесть партий

Понедельник, 3 апреля 2023, 07:27

В Болгарии продолжается подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Дневник".

По результатам подсчета 71,64% протоколов, в новый состав парламента Болгарии попадут шесть политических сил.

Блок ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова лидирует с 26,3% голосов. За ними с минимальным отрывом следует объединение проевропейских партий "Продолжаем изменения" и "Демократическая Болгария" – 24,9%.

Пророссийская партия "Возрождение" набирает 14,8% голосов, Демократическая партия социалистов, представляющая турецкое меньшинство, - 12,6%.

Болгарская социалистическая партия (БСП) идет пятой – 9%, и на грани попадания в парламент пока находится популистская партия "Есть такой народ" – 4,3%.

Напомним, парламентские выборы в Болгарии стали пятыми за последние два года на фоне перманентного политического кризиса в стране.

Больше читайте в материале: Кризис в пользу друзей РФ: что изменят для Болгарии досрочные парламентские выборы.

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Болгария

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