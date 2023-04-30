Прем’єр Вірменії та держсекретар США провели розмову перед переговорами у Вашингтоні

Прем’єр-міністр Вірменії та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, центральною темою у якій була ситуація з Лачинським коридором – дорогою, що сполучає невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пашинян у розмові наголошував, що дії Баку спрямовані на "етнічну чистку" у Нагірному Карабаху та вигнання звідти вірменського населення, зазначає "Радіо Азатутюн". Він підкреслив, що міжнародна спільнота має відреагувати на дії Азербайджану, що підривають регіональну стабільність, і змусити Азербайджан виконувати рішення Міжнародного суду ООН щодо пропуску людей і транспорту через Лачинський коридор.

За повідомленням американської сторони, Блінкен наголосив, що прямий діалог та дипломатія – єдиний шлях забезпечити сталий мир на Південному Кавказі, та пообіцяв підтримку дипломатичного діалогу сторонами.

Нагадаємо, 30 квітня плануються переговори Вірменії та Азербайджану у Вашингтоні у спробі нормалізувати відносини; від Вірменії до США прямує міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

Тиждень тому в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу – основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.

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