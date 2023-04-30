Премьер Армении и госсекретарь США провели разговор перед переговорами в Вашингтоне

Премьер-министр Армении и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, центральной темой в котором была ситуация с Лачинским коридором – дорогой, соединяющей непризнанный Нагорный Карабах с Арменией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пашинян в разговоре отмечал, что действия Баку направлены на "этническую чистку" в Нагорном Карабахе и изгнание оттуда армянского населения, сообщает "Радио Азатутюн". Он подчеркнул, что международное сообщество должно отреагировать на действия Азербайджана, подрывающие региональную стабильность, и заставить Азербайджан выполнять решение Международного суда ООН по пропуску людей и транспорта через Лачинский коридор.

По сообщению американской стороны, Блинкен подчеркнул, что прямой диалог и дипломатия – единственный путь обеспечить устойчивый мир на Южном Кавказе, и пообещал поддержку дипломатического диалога между сторонами.

Напомним, 30 апреля планируются переговоры Армении и Азербайджана в Вашингтоне в попытке нормализовать отношения; от Армении в США направляется министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Неделю назад в Азербайджане заявили об установлении пограничного пункта пропуска на границе с Арменией на въезде на Лачинскую дорогу – основную транспортную артерию между Арменией и Нагорным Карабахом.

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