Глава МЗС Литви: Вимагайте мирних переговорів у Путіна, а не Зеленського
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порадив тим, хто закликає до мирних переговорів, адресувати свої заклики президенту РФ.
Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Ви не просите "обидві сторони" "обговорити мир" після вторгнення. Ви просите загарбника піти геть. Ті, хто хоче миру, повинні адресувати свої вимоги Путіну, а не Зеленському", – йдеться у повідомленні.
You don't ask "both sides" to "discuss peace" after an invasion. You tell the invader to leave. Those who want peace should be addressing their demands to Putin, not Zelenskyy.— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) April 30, 2023
Раніше заступник глави МЗС Андрій Мельник заявив, що Україна не піде на компроміси з Росією, яка не зацікавлена в переговорах, адже поступки не забезпечать стабільний мир.
Нагадаємо, посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що заклик угорського уряду до припинення вогню в сусідній Україні є "цинічним" з огляду на те, що значні території країни окуповані російськими військами.