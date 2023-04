Глава МЗС Литви: Вимагайте мирних переговорів у Путіна, а не Зеленського

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порадив тим, хто закликає до мирних переговорів, адресувати свої заклики президенту РФ.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ви не просите "обидві сторони" "обговорити мир" після вторгнення. Ви просите загарбника піти геть. Ті, хто хоче миру, повинні адресувати свої вимоги Путіну, а не Зеленському", – йдеться у повідомленні.

You don't ask "both sides" to "discuss peace" after an invasion. You tell the invader to leave. Those who want peace should be addressing their demands to Putin, not Zelenskyy.