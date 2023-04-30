Глава МЗС Литви: Вимагайте мирних переговорів у Путіна, а не Зеленського

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порадив тим, хто закликає до мирних переговорів, адресувати свої заклики президенту РФ.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ви не просите "обидві сторони" "обговорити мир" після вторгнення. Ви просите загарбника піти геть. Ті, хто хоче миру, повинні адресувати свої вимоги Путіну, а не Зеленському", – йдеться у повідомленні.

You don't ask "both sides" to "discuss peace" after an invasion. You tell the invader to leave. Those who want peace should be addressing their demands to Putin, not Zelenskyy. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) April 30, 2023

Раніше заступник глави МЗС Андрій Мельник заявив, що Україна не піде на компроміси з Росією, яка не зацікавлена в переговорах, адже поступки не забезпечать стабільний мир.

Нагадаємо, посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що заклик угорського уряду до припинення вогню в сусідній Україні є "цинічним" з огляду на те, що значні території країни окуповані російськими військами.