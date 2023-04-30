Глава МИД Литвы: Требуйте мирных переговоров у Путина, а не Зеленского
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посоветовал тем, кто призывает к мирным переговорам, адресовать свои призывы президенту РФ.
Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Вы не просите "обе стороны" "обсудить мир" после вторжения. Вы просите захватчика уйти. Те, кто хочет мира, должны адресовать свои требования Путину, а не Зеленскому", – говорится в сообщении.
You don't ask "both sides" to "discuss peace" after an invasion. You tell the invader to leave. Those who want peace should be addressing their demands to Putin, not Zelenskyy.— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) April 30, 2023
Ранее заместитель главы МИД Андрей Мельник заявил, что Украина не пойдет на компромиссы с Россией, которая не заинтересована в переговорах, ведь уступки не обеспечат стабильный мир.
Напомним, посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что призыв венгерского правительства к прекращению огня в соседней Украине является "циничным", учитывая то, что значительные территории страны оккупированы российскими войсками.