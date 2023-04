Глава МИД Литвы: Требуйте мирных переговоров у Путина, а не Зеленского

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посоветовал тем, кто призывает к мирным переговорам, адресовать свои призывы президенту РФ.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Вы не просите "обе стороны" "обсудить мир" после вторжения. Вы просите захватчика уйти. Те, кто хочет мира, должны адресовать свои требования Путину, а не Зеленскому", – говорится в сообщении.

You don't ask "both sides" to "discuss peace" after an invasion. You tell the invader to leave. Those who want peace should be addressing their demands to Putin, not Zelenskyy.