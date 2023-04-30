Укр Рус Eng

Глава МИД Литвы: Требуйте мирных переговоров у Путина, а не Зеленского

Воскресенье, 30 апреля 2023, 17:56

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посоветовал тем, кто призывает к мирным переговорам, адресовать свои призывы президенту РФ.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Вы не просите "обе стороны" "обсудить мир" после вторжения. Вы просите захватчика уйти. Те, кто хочет мира, должны адресовать свои требования Путину, а не Зеленскому", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы МИД Андрей Мельник заявил, что Украина не пойдет на компромиссы с Россией, которая не заинтересована в переговорах, ведь уступки не обеспечат стабильный мир.

Напомним, посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что призыв венгерского правительства к прекращению огня в соседней Украине является "циничным", учитывая то, что значительные территории страны оккупированы российскими войсками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Литва