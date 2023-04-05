У Чехії перебувають 325 тисяч біженців з України, найбільше - в Празі

Станом на 1 квітня в Чехії перебувало понад 325 тисяч біженців з України з тимчасовим захистом, який дозволяє їм отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Директор Департаменту притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чехії Павла Новотна представила у середу дані, згідно з якими 325 742 біженців отримали притулок в Чехії.

Ці цифри включають як тих, хто продовжив свій тимчасовий захист, так і тих, хто подав заяву на нього цього року. Дві третини біженців - жінки, майже 30 відсотків - діти.

За даними МВС, у Празі перебуває майже 80 000 біженців, у Центрально-Чеському краї - майже 45 000, у Південно-Моравському краї - понад 30 000. Найменше, майже 10 000, біженців проживає в Злінському краї.

У розрахунку на одного жителя Прага знову є найбільш завантаженою, за нею йдуть Пльзеньський і Карловарський краї. Серед районів найбільше зареєстрованих біженців на одного жителя в Тахові - 8,2%, Плзень-Место - 7,2% і Хебі - 6,7%.

Близько 297 000 осіб подали заяви на продовження тимчасового захисту, решта зареєстрованих біженців прибули до Чехії після початку року. В середньому, за словами Новотної, щотижня до Чехії приїжджає близько 2,5 тисяч осіб. Новотна зазначила, що навіть після перегляду цифр Чехія буде серед держав, які найбільше обтяжені хвилею біженців на душу населення.

Дані показують, що переважна більшість українських дітей перебуває в Чехії зі своїми законними представниками, приблизно в 97% випадків це батьки, бабусі, дідусі або старші брати і сестри, які досягли повноліття. Лише мінімальна кількість дітей або мають призначеного опікуна, або перебувають під опікою інших осіб - наприклад, братів, сестер або друзів батьків.

Нагадаємо, Міністерство транспорту Чехії готує реєстр автомобілів з українськими номерами, які перебувають на території Чехії.

У березні в Чехії змінили виплати і правила для українців, які опинилися в країні через війну.

В лютому Чехія вирішила призначити координатора з адаптації та інтеграції українських біженців.