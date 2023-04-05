В Чехии находятся 325 тысяч беженцев из Украины, больше всего - в Праге

По состоянию на 1 апреля в Чехии находилось более 325 тысяч беженцев из Украины с временной защитой, которая позволяет им получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Директор Департамента убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел Чехии Павла Новотна представила в среду данные, согласно которым 325 742 беженцев получили убежище в Чехии.

Эти цифры включают как тех, кто продлил свою временную защиту, так и тех, кто подал заявление на нее в этом году. Две трети беженцев - женщины, почти 30 процентов - дети.

По данным МВД, в Праге находится почти 80 000 беженцев, в Центрально-Чешском крае - почти 45 000, в Южно-Моравском крае - более 30 000. Меньше всего, почти 10 000, беженцев проживает в Злинском крае.

В расчете на одного жителя Прага снова является наиболее загруженной, за ней следуют Пльзеньский и Карловарский края. Среди районов больше всего зарегистрированных беженцев на одного жителя в Тахове - 8,2%, Плзень-Место - 7,2% и Хеби - 6,7%.

Около 297 000 человек подали заявления на продление временной защиты, остальные зарегистрированные беженцы прибыли в Чехию после начала года. В среднем, по словам Новотной, каждую неделю в Чехию приезжает около 2,5 тысяч человек. Новотна отметила, что даже после пересмотра цифр Чехия будет среди государств, которые больше всего обременены волной беженцев на душу населения.

Данные показывают, что подавляющее большинство украинских детей находится в Чехии со своими законными представителями, примерно в 97% случаев это родители, бабушки, дедушки или старшие братья и сестры, достигшие совершеннолетия. Лишь минимальное количество детей либо имеют назначенного опекуна, либо находятся под опекой других лиц - например, братьев, сестер или друзей родителей.

Напомним, Министерство транспорта Чехии готовит реестр автомобилей с украинскими номерами, которые находятся на территории Чехии.