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Військо Швеції отримає додаткові 58 мільйонів євро на вступ до НАТО

П'ятниця, 7 квітня 2023, 10:28

Шведські збройні сили цього року отримають 660 мільйонів шведських крон (58 мільйонів євро) додаткових коштів для фінансування довгоочікуваного вступу до НАТО.

Про це заявив у середу міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Euractiv.

Додаткове фінансування включає членський внесок в НАТО в розмірі трохи більше ніж 300 мільйонів шведських крон (26 мільйонів євро) і витрати на адаптацію різних систем командування і управління до вимог оборонного альянсу.

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"Швеція повинна вжити заходів для посилення своєї обороноздатності", - сказав Йонсон на пресконференції в середу. Він підкреслив важливість прогресу в шведській програмі озброєння, у той час як російські війська перебувають в Україні.

Водночас, уряд Швеції також пропонує, щоб Сили оборони могли замовити додаткові озброєння та оборонні матеріали на суму 16,7 млрд шведських крон (1,4 млрд євро) до 2033 року, що дозволить модернізувати винищувачі Jas Gripen.

Швеція розраховує приєднатися до НАТО попри зволікання з ратифікацією з боку парламенті Угорщини і Туреччини.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг підкреслив, що Швеція, як і Фінляндія, виконала всі умови для набуття повноправного членства в НАТО, й висловив сподівання на якнайшвидше втілення цього процесу.

У Туреччині вважають інакше й анонсували на першу половину червня зустріч із представниками Швеції для обговорення її перспектив вступу в Альянс.

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Швеція Розширення НАТО

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