Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Армия Швеции получит дополнительные 58 млн евро на вступление в НАТО

Пятница, 7 апреля 2023, 10:28

Шведские вооруженные силы в этом году получат 660 млн шведских крон (58 млн евро) дополнительных средств для финансирования долгожданного вступления в НАТО.

Об этом заявил в среду министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Euractiv.

Дополнительное финансирование включает членский взнос в НАТО в размере чуть более 300 млн шведских крон (26 млн евро) и расходы на адаптацию различных систем командования и управления к требованиям оборонного альянса.

Швеция отказала Турции в экстрадиции подозреваемого в терроризме в Турции

"Швеция должна принять меры для усиления своей обороноспособности", - сказал Йонсон на пресс-конференции в среду. Он подчеркнул важность прогресса в шведской программе вооружения, в то время как российские войска находятся в Украине.

В то же время правительство Швеции также предлагает, чтобы Силы обороны могли заказать дополнительные вооружения и оборонные материалы на сумму 16,7 млрд шведских крон (1,4 млрд евро) до 2033 года, что позволит модернизировать истребители Jas Gripen.

Швеция рассчитывает присоединиться к НАТО, несмотря на промедление с ратификацией со стороны парламентов Венгрии и Турции.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Швеция, как и Финляндия, выполнила все условия для обретения полноправного членства в НАТО, и выразил надежду на скорейшее воплощение этого процесса.

В Турции считают иначе и анонсировали на первую половину июня встречу с представителями Швеции для обсуждения ее перспектив вступления в Альянс.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция Расширение НАТО

Статьи

Прямой путь к членству: как отказ от ПДЧ меняет процедуру вступления Украины в НАТО

Кулеба по итогам переговоров в Брюсселе объявил, что предоставление Украине Плана действий по членству снято с рассмотрения. Что это означает? (укр.)
6 апреля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Визит о будущем: в чем особенность поездки Зеленского в Варшаву

Третий зарубежный визит "военного времени" у Владимира Зеленского получился совсем не похожим на предыдущие: и по форме, и по содержанию (укр.)
6 апреля 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда

Передать Украине грязные деньги россиян: как это планируют делать в Европе

Как быстро грязные деньги России можно будет передать Украине? Какие проблемы в этом вопросе уже имеются в законодательстве ЕС и какие из них можно решить? (укр.)
6 апреля 2023 — Роланд Папп, Наталия Сичевлюк, для Европейской правды