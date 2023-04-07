Армия Швеции получит дополнительные 58 млн евро на вступление в НАТО

Шведские вооруженные силы в этом году получат 660 млн шведских крон (58 млн евро) дополнительных средств для финансирования долгожданного вступления в НАТО.

Об этом заявил в среду министр обороны Швеции Пол Йонсон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Euractiv.

Дополнительное финансирование включает членский взнос в НАТО в размере чуть более 300 млн шведских крон (26 млн евро) и расходы на адаптацию различных систем командования и управления к требованиям оборонного альянса.

"Швеция должна принять меры для усиления своей обороноспособности", - сказал Йонсон на пресс-конференции в среду. Он подчеркнул важность прогресса в шведской программе вооружения, в то время как российские войска находятся в Украине.

В то же время правительство Швеции также предлагает, чтобы Силы обороны могли заказать дополнительные вооружения и оборонные материалы на сумму 16,7 млрд шведских крон (1,4 млрд евро) до 2033 года, что позволит модернизировать истребители Jas Gripen.

Швеция рассчитывает присоединиться к НАТО, несмотря на промедление с ратификацией со стороны парламентов Венгрии и Турции.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что Швеция, как и Финляндия, выполнила все условия для обретения полноправного членства в НАТО, и выразил надежду на скорейшее воплощение этого процесса.

В Турции считают иначе и анонсировали на первую половину июня встречу с представителями Швеции для обсуждения ее перспектив вступления в Альянс.