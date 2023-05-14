Президент Євроради повідомив підсумки зустрічі лідерів Вірменії та Азербайджану у Брюсселі

У Брюсселі відбулася зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану за посередництва ЄС для переговорів над досягненням сталого миру, також домовилися про наступні зустрічі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив президент Євроради Шарль Мішель.

У переговорах Вірменію представляв прем’єр Нікол Пашинян, а Азербайджан – президент Ільхам Алієв.

Мішель розповів, що розмова була "щирою, відкритою та орієнтованою на результат" і вони розглянули усі питання порядку денного. Він зазначив, що після зустрічі представників Баку та Єревана у Вашингтоні та цієї зустрічі слід скористатися цим "імпульсом" і зробити наступні, вирішальні кроки для досягнення комплексної мирної угоди.

Щодо питань кордону, сторони оцінили прогрес та проговорили наступні кроки щодо його делімітації кордону. За словами Шарля Мішеля, у спільному тексті лідери домовилися про двосторонні зустрічі щодо питань кордону та підтвердили підтримку Алматинської декларації 1991 року.

"Фінальна делімітація кордонів буде погоджена шляхом переговорів", – зазначив президент Євроради.

Шарль Мішель відзначив суттєве зближення позицій сторін у питаннях, що стосуються сполучення у регіоні. За його словами, вже домовлено, що робочі групи будуть готувати фінальну угоду про залізничне сполучення і необхідні для цього роботи, із визначеним графіком.

Також домовилися про чергове звільнення утримуваних осіб "у наступні тижні", обговорили також роботу над з’ясуванням долі зниклих осіб та розмінуванням.

Крім того, йшлося про права і безпеку вірмен у невизнаному Нагірному Карабаху.

"Заохочую Азербайджан розробляти позитивний порядок денний з метою гарантувати права та безпеку цього населення, у тісній співпраці з міжнародною спільнотою", – зазначив президент Євроради.

Він зазначив, що у ЄС у цьому питанні немає "прихованого" порядку денного і єдина мета Євросоюзу – допомогти Вірменії та Азербайджану досягти всеосяжного і справедливого миру.

"Ми домовилися проводити зустрічі у Брюсселі настільки часто, як це буде необхідно. Лідери знову зустрінуться у Брюсселі у липні, а також – як вже публічно повідомляли – ми знову зустрінемося найближчим часом, разом із президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Шольцом на полях саміту Європейської політичної спільноти у Кишиневі. І я збираюся запросити лідерів на ще одну таку зустріч на полях третього саміту спільноти у Гранаді у жовтні", – додав президент Європейської ради.

Зустріч Азербайджану та Вірменії у такому форматі стала першою з лютого 2023 року, коли лідери обох країн спілкувались на полях Мюнхенської безпекової конференції.

30 квітня відбулися переговори у Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ.

Читайте також: Вікно можливостей для нової війни: як розвивається конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.