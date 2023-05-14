Президент Евросовета сообщил итоги встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе

В Брюсселе состоялась встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве ЕС для переговоров над достижением устойчивого мира, также договорились о следующих встречах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил президент Евросовета Шарль Мишель.

В переговорах Армению представлял премьер Никол Пашинян, а Азербайджан – президент Ильхам Алиев.

Мишель рассказал, что разговор был "искренним, открытым и ориентированным на результат" и они рассмотрели все вопросы повестки дня. Он отметил, что после встречи представителей Баку и Еревана в Вашингтоне и этой встречи следует воспользоваться этим "импульсом" и сделать следующие, решающие шаги для достижения комплексного мирного соглашения.

По вопросам границы, стороны оценили прогресс и проговорили следующие шаги по его делимитации границы. По словам Шарля Мишеля, в совместном тексте лидеры договорились о двусторонних встречах по вопросам границы и подтвердили поддержку Алматинской декларации 1991 года.

"Финальная делимитация границ будет согласована путем переговоров", – отметил президент Евросовета.

Шарль Мишель отметил существенное сближение позиций сторон в вопросах, касающихся сообщения в регионе. По его словам, уже договорено, что рабочие группы будут готовить финальное соглашение о железнодорожном сообщении и необходимые для этого работы, с определенным графиком.

Также договорились об очередном освобождении удерживаемых лиц "в следующие недели", обсудили также работу над выяснением судьбы пропавших лиц и разминированием.

Кроме того, речь шла о правах и безопасности армян в непризнанном Нагорном Карабахе.

"Призываю Азербайджан разрабатывать позитивную повестку дня с целью гарантировать права и безопасность этого населения, в тесном сотрудничестве с международным сообществом", – отметил президент Евросовета.

Он отметил, что у ЕС в этом вопросе нет "скрытой" повестки дня и единственная цель Евросоюза – помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и справедливого мира.

"Мы договорились проводить встречи в Брюсселе настолько часто, как это будет необходимо. Лидеры снова встретятся в Брюсселе в июле, а также – как уже публично сообщалось – мы снова встретимся в ближайшее время, вместе с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцом на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. И я собираюсь пригласить лидеров на еще одну такую встречу на полях третьего саммита сообщества в Гранаде в октябре", – добавил президент Европейского совета.

Встреча Азербайджана и Армении в таком формате стала первой с февраля 2023 года, когда лидеры обеих стран общались на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

30 апреля состоялись переговоры в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел.

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