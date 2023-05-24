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Минулоріч до Фінляндії переїхало найбільше росіян за останні 30 років

Середа, 24 травня 2023, 12:32

Минулого року у Фінляндії зареєстрували близько 6 тисяч переїздів з Росії – це найвищий показник за останні 30 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський телерадіомовник Yle.

Загалом у 2022 році до Фінляндії здійснили рекордну кількість переїздів: майже 50 тисяч. До цього річні показники становили 29-36 тисяч. При цьому з Росії зафіксували близько 6 тисяч переїздів.

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Крім Росії, найчастіше до Фінляндії переїжджають зі Швеції, Індії та Естонії.

Минулого тижня стало відомо, що понад 1000 росіян попросили про політичний притулок у Фінляндії після оголошення мобілізації в РФ. 

Фінляндія очікує на позицію Євросоюзу щодо громадян Росії, які відмовляються йти до збройних сил, і поки що не ухвалює рішень щодо надання притулку.

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