Минулоріч до Фінляндії переїхало найбільше росіян за останні 30 років
Середа, 24 травня 2023, 12:32
Минулого року у Фінляндії зареєстрували близько 6 тисяч переїздів з Росії – це найвищий показник за останні 30 років.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський телерадіомовник Yle.
Загалом у 2022 році до Фінляндії здійснили рекордну кількість переїздів: майже 50 тисяч. До цього річні показники становили 29-36 тисяч. При цьому з Росії зафіксували близько 6 тисяч переїздів.
Крім Росії, найчастіше до Фінляндії переїжджають зі Швеції, Індії та Естонії.
Минулого тижня стало відомо, що понад 1000 росіян попросили про політичний притулок у Фінляндії після оголошення мобілізації в РФ.
Фінляндія очікує на позицію Євросоюзу щодо громадян Росії, які відмовляються йти до збройних сил, і поки що не ухвалює рішень щодо надання притулку.
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