В прошлом году в Финляндию переехало больше всего россиян за последние 30 лет

В прошлом году в Финляндии зарегистрировали около 6 тысяч переездов из России – это самый высокий показатель за последние 30 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Всего в 2022 году в Финляндию совершили рекордное количество переездов: почти 50 тысяч. До этого годовые показатели составляли 29-36 тысяч. При этом из России зафиксировали около 6 тысяч переездов.

Кроме России, чаще всего в Финляндию переезжают из Швеции, Индии и Эстонии.

На прошлой неделе стало известно, что более 1000 россиян попросили о политическом убежище в Финляндии после объявления мобилизации в РФ.

Финляндия ожидает позицию Евросоюза в отношении граждан России, которые отказываются идти в вооруженные силы, и пока не принимает решений о предоставлении убежища.