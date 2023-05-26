Вучич відмовився розпустити уряд під тиском протестів, але піде з посади голови своєї партії

Президент Сербії Александар Вучич на мітингу на підтримку чинної влади оголосив, що піде з посади лідера Сербської прогресивної партії, але розпускати уряд – як того вимагають протестувальники кілька тижнів поспіль – не буде.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Виступаючи перед своїми прихильниками в Белграді, Вучич заявив, що це "останній вечір, коли я звертаюсь до вас як голова Сербської прогресивної партії", а він натомість залишиться "президентом усіх громадян Сербії".

Він також додав, що звернеться до партії з ініціативою розпочати "рух народу і держави" для "збереження нашої країни в наступні два-три роки, які є вирішальними для майбутнього Сербії".

Говорячи ж про вимоги антиурядових мітингів, які закликали до відставки Вучича й кількох членів уряду, він закликав до "діалогу й розмови", але виключив можливість призначення перехідного уряду.

"Поки я живий, я під таким не підпишусь. Уряд обиратиметься на виборах і завдяки волі народу", – цитує Вучича РТС.

На трьох великих антиурядових протестах, що відбулися раніше цього місяця в Белграді, демонстранти вимагали відставки Вучича, а також відставки двох високопоставлених посадовців служби безпеки.

Вони також вимагали відкликати ліцензії на мовлення у двох прихильних до Вучича телеканалів, які пропагують насильство і часто запрошують на ефіри засуджених воєнних злочинців та інших кримінальних авторитетів.

Опозиційні протестувальники звинувачують Вучича у створенні атмосфери безнадії і розколу в країні, що, за їхніми словами, опосередковано призвело до масових розстрілів 3 і 4 травня, в результаті яких загинули 18 і були поранені 20 осіб.

Подібні великі мітинги проходили в Сербії на початку 1990-х років, коли войовничий Слободан Мілошевич виголошував полум'яні промови, які ознаменували насильницький розпад Югославії і згуртували маси для подальших воєн.