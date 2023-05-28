В Іспанії відбуваються місцеві вибори напередодні важливих національних наприкінці року

У неділю в Іспанії проходять регіональні та муніципальні вибори, результати яких стануть лакмусом напередодні парламентських виборів наприкінці року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Голосування відбувається у 12 регіонах та у 8 тисячах населених пунктів, більшість з яких наразі перебувають під владою керівної Соціалістичної партії.

Опитування прогнозують перемогу консервативної Народної партії, яка на виборах пізніше цього року може змістити нинішню ліву коаліцію.

Голосування розпочалося о 9 ранку і завершиться о 20:00. Понад 35 мільйонів людей мають право голосу.

Передвиборча кампанія відзначилася низкою суперечностей – від звинувачень у фальсифікації результатів голосування в невеликих містах до безпрецедентного випадку викрадення людини.

Виборчі перегони будуть напруженими в багатьох регіонах з невеликою кількістю явних лідерів, за винятком регіону Мадрид, де глава Ізабель Діас Аюсо від Народної партії має шанс виграти переобрання з абсолютною більшістю голосів.

Вибори можуть ознаменувати початок повернення до двопартійної системи, в якій домінують соціалісти та Народна партія. Менші партії, такі як ліва "Можемо!", та центристська "Громадяни", можуть зіткнутися з труднощами у досягненні 5% голосів, щоб отримати право на представництво в багатьох регіонах.

З іншого боку, Народна партія, ймовірно, буде змушена покладатися на ультраправу партію Vox для формування урядів у кількох регіонах, що може стати передвісником правого коаліційного уряду після загальних виборів.

Очікують, що загальні вибори відбудуться найпізніше в грудні.

За даними травневого опитування, партія прем'єр-міністра Педро Санчеса набирає 29,1% голосів на загальних виборах. За соціалістами йде Народна партія з 27,2%.