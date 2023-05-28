В Испании проходят местные выборы накануне важных национальных в конце года

В воскресенье в Испании проходят региональные и муниципальные выборы, результаты которых станут лакмусом накануне парламентских выборов в конце года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Голосование проходит в 12 регионах и в 8 тысячах населенных пунктов, большинство из которых сейчас находятся под властью правящей Социалистической партии.

Опросы прогнозируют победу консервативной Народной партии, которая на выборах позже в этом году может сместить нынешнюю левую коалицию.

Голосование началось в 9 утра и завершится в 20:00. Более 35 миллионов человек имеют право голоса.

Предвыборная кампания отметилась рядом противоречий – от обвинений в фальсификации результатов голосования в небольших городах до беспрецедентного случая похищения человека.

Избирательная гонка будет напряженной во многих регионах с небольшим количеством явных лидеров, за исключением региона Мадрид, где глава Изабель Диас Аюсо от Народной партии имеет шанс выиграть переизбрание с абсолютным большинством голосов.

Выборы могут ознаменовать начало возвращения к двухпартийной системе, в которой доминируют социалисты и Народная партия. Меньшие партии, такие как левая "Можем!", и центристская "Граждане", могут столкнуться с трудностями в достижении 5% голосов, чтобы получить право на представительство во многих регионах.

С другой стороны, Народная партия, вероятно, будет вынуждена полагаться на ультраправую партию Vox для формирования правительств в нескольких регионах, что может стать предвестником правого коалиционного правительства после всеобщих выборов.

Ожидается, что всеобщие выборы состоятся самое позднее в декабре.

По данным майского опроса, партия премьер-министра Педро Санчеса набирает 29,1% голосов на всеобщих выборах. За социалистами идет Народная партия с 27,2%.