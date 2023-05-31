ЄС стурбований суперечливим законом Польщі про російський вплив

ЄС може вжити юридичні кроки у зв’язку з польським законом про розслідування російського впливу, що може заборонити опозиційним діячам обіймати державні посади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico.

ЄС приєднався до критики, яку раніше висловили США та польська опозиція: мовляв, партія влади "Право і справедливість" (PiS) може використати закон для залякування політичних суперників напередодні виборів наприкінці року.

"Я можу запевнити вас, що ми без вагань вживемо негайних заходів у разі потреби, коли побачимо, що є простір і необхідність для таких дій", – заявила віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова у вівторок.

Юрова говорила про суперечливий закон на полях міністерської зустрічі ЄС у Брюсселі, присвяченій поточним справам комісії проти Польщі та Угорщини у зв'язку з можливими порушеннями верховенства права.

"Зараз ми особливо стурбовані ситуацією у Польщі. Спеціальна комісія, здатна позбавити громадян права бути обраними на державну посаду, є предметом нашої стурбованості", – сказав журналістам комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс перед зустріччю міністрів ЄС.

Брюссель і Варшава неодноразово конфліктували з приводу демократичних принципів, при цьому Європейська комісія блокувала мільйони євро із фондів ЄС через побоювання, що польський уряд пригнічує незалежність судів.

Хоча польський уряд захищає суперечливий закон як спробу викорінити агентів Кремля, критики попереджають, що його можуть використати як політичну зброю.

Закон передбачає створення комісії, яка може заборонити людям, викритим у діях під впливом Кремля, протягом десяти років працювати на посадах, пов'язаних із витрачанням державних коштів. Це фактично позбавляє їх можливості балотуватися до органів влади.

Комісію з дев'яти членів обиратиме парламент, де PiS має незначну більшість. Її вердикти будуть остаточними. За словами Рейндерса, комісія зможе заборонити громадянам обіймати державні посади "адміністративним рішенням без можливості будь-якого судового перегляду".

Раніше США публічно розкритикували план Польщі зі створення комісії.

Польський парламент у п'ятницю після бурхливих дебатів у вузькому складі схвалив цей закон. Президент Анджей Дуда після цього заявив про своє рішення затвердити закон.