Україна та Литва запроваджують спрощений обмін водійських посвідчень

Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів: відповідну угоду сьогодні схвалив український уряд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля водіїв.

Для обміну слід тільки подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

"Цінуємо всебічну підтримку Литви та дякуємо за гостинність щодо українців. Тепер створюємо для наших громадян у Литві нові можливості", – прокоментував Шмигаль.

Як раніше повідомляла "ЄП", українські посвідчення водія у Польщі залишаться чинними до кінця 2023 року.

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