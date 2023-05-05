Украина и Литва вводят упрощенный обмен водительских удостоверений

Украина и Литва внедряют упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов: соответствующее соглашение сегодня одобрило украинское правительство.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это сэкономит время и усилия водителей.

Для обмена следует только подать документ о постоянном проживании в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.

"Ценим всестороннюю поддержку Литвы и благодарим за гостеприимство в отношении украинцев. Теперь создаем для наших граждан в Литве новые возможности", – прокомментировал Шмыгаль.

Как ранее сообщала "ЕП", украинские водительские удостоверения в Польше останутся в силе до конца 2023 года.

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