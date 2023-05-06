У Канаді, яку формально очолює король Британії, більшість виступає за ліквідацію монархії

Дві третини громадян Канади підтримують скасування монархії – країна входить до Співдружності Націй, а її формальним головою є британський монарх.

Про це свідчить останнє опитування соціологічної компанії Abacus Data, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання про те, чи повинен Канаду й далі очолювати монарх, лише 30% підтримали цю тезу, тоді як 52% вважають, що країна не повинна керуватись монархією. Ще 18% сказали, що їм байдуже в будь-якому випадку.

З 2020 року кількість тих, хто однозначно вважає, що Канада повинна мати монарха на чолі держави, знизилася на 6%, тоді як кількість тих, хто виступає проти монархії, зросла на 7%.

Якби в Канаді відбувся референдум щодо майбутнього монархії, 64% канадців проголосували б за її ліквідацію і лише 36% – за збереження. Якщо порівняти з 2020 роком, то кількість тих, хто виступає за ліквідацію монархії в Канаді, зросла на 8%.

Підтримка ліквідації монархії в Канаді є послідовною серед усіх демографічних груп і спостерігається в усіх регіонах. У франкомовному Квебеку підтримка скасування монархії найбільша – 82%.

У коментарі Politico соціолог Abacus Data Девід Колетто пояснив, що приязне ставлення до монархії в Канаді стосувалось виключно Єлизавети ІІ, яка померла у вересні 2022 року.

"З її смертю зникла причина виявляти будь-яку повагу до цієї інституції. Канада дуже змінилася за останні 20 років. Зміна поколінь та імміграція з неєвропейських країн означає, що монархія стала набагато менш актуальною", – вважає він.

Опитування з’явилось напередодні церемонії коронації нового короля Сполученого Королівства Чарльза ІІІ, яка відбудеться в суботу вдень.