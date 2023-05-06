Северная Македония не пустила к себе болгарского евродепутата, София возмущена

Министерство иностранных дел Болгарии в субботу выразило протест Северной Македонии после того, как она не разрешила въезд депутату Европейского парламента Андрею Ковачеву и еще нескольким болгарам.

Об этом говорится в заявлении болгарского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Ведомство уточнило, что Ковачев, а также председатель Болгарского фонда "Память" д-ру Милену Врабевскому и еще трое болгарских граждан планировали посетить северомакедонское село Ново-Село для празднования Дня Святого Георгия.

"Причины отказа, а именно запрет на въезд в Северную Македонию, вызывают удивление", – утверждает болгарский МИД.

Там призвали Северную Македонию "прекратить провокации в отношении Болгарии, болгар и представителей европейских институтов" и добавили, что официально поднимут этот вопрос перед северомакедонскими властями.

Сам Андрей Ковачев в комментарии агентству БГНЕС заявил, что предыдущие десять лет его пускали в Северную Македонию, и причины отказа во въезде ему непонятны.

Официальное Скопье пока не комментировало ситуацию.

Ново-Село известно тем, что там находится захоронение 71 болгарского солдата – одно из 471 болгарских военных кладбищ на территории современной Северной Македонии, где похоронены погибшие во время Балканской войны и Первой мировой войны.

В субботу, 6 мая, Болгария отмечает День Святого Георгия, посвященный болгарской армии.

В последние месяцы между Софией и Скопье усилилась напряженность в связи с нерешенными историческими противоречиями и вопросами гарантии культурных прав болгар в Северной Македонии.

В ноябре 2022 года в Северной Македонии вступил в силу закон, который фактически запрещает болгарским организациям иметь названия, связанные с историческими фигурами и событиями, которые Болгария считает своими. А в январе София отозвала посла из Скопье после нападения на секретаря болгарской организации в Северной Македонии.