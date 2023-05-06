У Празі на акцію за "вихід із ЄС і НАТО" зібрались кількасот людей

Кількасот людей у суботу вийшли на Вацлавську площу в Празі, аби висловити протести проти чинного уряду і війни в Україні, а також вимагати виходу Чехії з Європейського Союзу і НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Організатором заходу "Ненасильницька революція – Чеська Республіка на першому місці" виступив Ладислав Врабель, який ще з середини 2022 року влаштував кілька подібних демонстрацій.

"Ситуація в суспільстві набагато гірша, ніж була рік тому. Ситуація сьогодні така, що сотні людей переслідуються за свої політичні погляди", – заявив Врабель під оплески й вигуки присутніх.

Протестувальники на Вацлавській площі також тримали плакати з написами "Ми хочемо повернути дешеву енергію" або "Геть НАТО".

Фото: ČTK

У відповідь на проросійську акцію десятки людей зібралися на сходах перед Національним музеєм, щоб висловити своє співчуття Україні, плануючи вирушити невеликим організованим маршем пізніше в суботу.

Вони тримали плакати з гаслами "Мир настане, коли переможе Україна" або "Швидка перемога України = постійний мир у всьому світі". Окрім українських та чеських прапорів, перед музеєм також можна було побачити прапори НАТО та ЄС. Живий оркестр грав чеський, український та європейський гімни.

Фото: ČTK

Організатора проросійських акцій Ладислава Врабеля у квітні засудили до чотирьох місяців позбавлення волі умовно з відстрочкою на півтора року за поширення заяв про плани Чехії застосувати ядерну зброю проти Росії.

Врабель, зокрема, був співорганізатором акції протесту 21 січня 2023 року за участі кількасот осіб з гаслами проти тоді ще кандидата у президента Петра Павела та за відставку чинного уряду.