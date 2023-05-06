В Праге на акцию за "выход из ЕС и НАТО" собрались несколько сотен человек

Несколько сотен человек в субботу вышли на Вацлавскую площадь в Праге, чтобы выразить протесты против действующего правительства и войны в Украине, а также требовать выхода Чехии из Европейского Союза и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Организатором мероприятия "Ненасильственная революция – Чешская Республика на первом месте" выступил Ладислав Врабель, который еще с середины 2022 года устроил несколько подобных демонстраций.

"Ситуация в обществе намного хуже, чем была год назад. Ситуация сегодня такова, что сотни людей преследуются за свои политические взгляды", – заявил Врабель под аплодисменты и возгласы собравшихся.

Протестующие на Вацлавской площади также держали плакаты с надписями "Мы хотим вернуть дешевую энергию" или "Долой НАТО".

ФОТО: ČTK

В ответ на пророссийскую акцию десятки людей собрались на лестнице перед Национальным музеем, чтобы выразить свое сочувствие Украине, планируя отправиться небольшим организованным маршем позже в субботу.

Они держали плакаты с лозунгами "Мир наступит, когда победит Украина" или "Быстрая победа Украины = постоянный мир во всем мире". Кроме украинских и чешских флагов, перед музеем также можно было увидеть флаги НАТО и ЕС. Живой оркестр играл чешский, украинский и европейский гимны.

ФОТО: ČTK

Организатора пророссийских акций Ладислава Врабеля в апреле приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно с отсрочкой на полтора года за распространение заявлений о планах Чехии применить ядерное оружие против России.

Врабель, в частности, был соорганизатором акции протеста 21 января 2023 года с участием нескольких сотен человек с лозунгами против тогда еще кандидата в президенты Петра Павела и за отставку действующего правительства.