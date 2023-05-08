У ЄС підтвердили зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії 14 травня, планують ще два саміти

Рада Європейського Союзу в понеділок увечері підтвердила зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в неділю, 14 травня, за участі голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тристороння зустріч лідерів Азербайджану, Вірменії та Євроради відбудеться в Брюсселі "з метою подальшого розвитку зусиль ЄС, спрямованих на зміцнення стабільності на Південному Кавказі та нормалізацію відносин між двома країнами", йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Після цього Алієв і Пашинян домовились продовжити діалог на полях майбутнього саміту Європейського політичного співтовариства в Кишиневі 1 червня 2023 року спільно з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Крім того, Мішель запропонував провести зустріч очільників Вірменії, Азербайджану, Франції та Німеччини вдруге на полях наступного саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в жовтні 2023 року.

"Лідери також домовилися продовжувати тристоронні зустрічі в Брюсселі так часто, як це буде необхідно для обговорення поточних подій на місцях і постійних питань порядку денного брюссельських зустрічей", – додають у Раді Євросоюзу.

Саміт Азербайджану та Вірменії в Брюсселі стане першим з лютого цього року, коли лідери обох країн спілкувались на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Останні переговори Єревана та Баку у спробі нормалізувати відносини відбулися у Вашингтоні 30 квітня на рівні міністрів закордонних справ.

Читайте також: Вікно можливостей для нової війни: як розвивається конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.