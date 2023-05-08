Укр Рус Eng

У ЄС підтвердили зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії 14 травня, планують ще два саміти

Понеділок, 8 травня 2023, 23:36

Рада Європейського Союзу в понеділок увечері підтвердила зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в неділю, 14 травня, за участі голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тристороння зустріч лідерів Азербайджану, Вірменії та Євроради відбудеться в Брюсселі "з метою подальшого розвитку зусиль ЄС, спрямованих на зміцнення стабільності на Південному Кавказі та нормалізацію відносин між двома країнами", йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Після цього Алієв і Пашинян домовились продовжити діалог на полях майбутнього саміту Європейського політичного співтовариства в Кишиневі 1 червня 2023 року спільно з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Прем'єр Вірменії допустив визнання суверенітету Азербайджану над Нагірним Карабахом

Крім того, Мішель запропонував провести зустріч очільників Вірменії, Азербайджану, Франції та Німеччини вдруге на полях наступного саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді в жовтні 2023 року.

"Лідери також домовилися продовжувати тристоронні зустрічі в Брюсселі так часто, як це буде необхідно для обговорення поточних подій на місцях і постійних питань порядку денного брюссельських зустрічей", – додають у Раді Євросоюзу.

Саміт Азербайджану та Вірменії в Брюсселі стане першим з лютого цього року, коли лідери обох країн спілкувались на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Останні переговори Єревана та Баку у спробі нормалізувати відносини відбулися у Вашингтоні 30 квітня на рівні міністрів закордонних справ.

Читайте також: Вікно можливостей для нової війни: як розвивається конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вірменія Азербайджан