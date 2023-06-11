У Фінляндії винесли перший вирок за пограбування по відеозв'язку

У Фінляндії суд виніс перший вирок за пограбування по відеозв'язку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Окружний суд Гельсінкі засудив 15-річного підлітка до умовного позбавлення волі.

Хлопчик не був присутній на місці злочину, але керував своїм 14-річним спільником через відеодзвінок у Facetime.

14-річний підліток, який погрожував жертві насильством на місці, уникнув покарання через свій юний вік.

15-річного підлітка було засуджено до восьми місяців позбавлення волі умовно за грабіж і погрозу потерпілому під час судового процесу.

Засуджений погрожував, що жертва постраждає, якщо не відмовиться від своїх звинувачень, коли справа дійде до суду.

Нагадаємо, прокуратура Швеції у п’ятницю оголосила підозру громадянину Туреччини у зв’язку зі збором грошей для Робітничої партії Курдистану, визнаної в країні терористичною.