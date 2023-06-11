В Финляндии вынесли первый приговор за ограбление по видеосвязи

В Финляндии суд вынес первый приговор за ограбление по видеосвязи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Окружной суд Хельсинки приговорил 15-летнего подростка к условному лишению свободы.

Мальчик не присутствовал на месте преступления, но руководил своим 14-летним сообщником через видеозвонок в Facetime.

14-летний подросток, который угрожал жертве насилием на месте, избежал наказания из-за своего юного возраста.

15-летний подросток был приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно за грабеж и угрозу потерпевшему во время судебного процесса.

Осужденный угрожал, что жертва пострадает, если не откажется от своих обвинений, когда дело дойдет до суда.

Напомним, прокуратура Швеции в пятницу объявила подозрение гражданину Турции в связи со сбором денег для Рабочей партии Курдистана, признанной в стране террористической.