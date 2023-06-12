Шольц представить нову стратегію національної безпеки Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з чотирма міністрами представить у середу стратегію національної безпеки країни.

Про це повідомив речник німецького уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

За словами речника, у середу стратегію ухвалить Федеральний кабінет міністрів.

Шольц виступить разом з міністеркою закордонних справ Аннеленою Бербок, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром оборони Борисом Пісторіусом і міністром внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Нагадаємо, весною глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що існуючі прогалини з озброєнням Бундесверу не можуть бути повністю закриті до 2030 року, тому необхідно визначити пріоритети.

Тим часом генсек НАТО тисне на Німеччину з вимогою прискорити збільшення видатків на оборону до 2% ВВП.

Сама Німеччина обіцяє збільшити оборонні витрати до рівня НАТО до 2025 року.





