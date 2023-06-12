Шольц представить нову стратегію національної безпеки Німеччини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з чотирма міністрами представить у середу стратегію національної безпеки країни.
Про це повідомив речник німецького уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.
За словами речника, у середу стратегію ухвалить Федеральний кабінет міністрів.
Шольц виступить разом з міністеркою закордонних справ Аннеленою Бербок, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром оборони Борисом Пісторіусом і міністром внутрішніх справ Ненсі Фезер.
Нагадаємо, весною глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що існуючі прогалини з озброєнням Бундесверу не можуть бути повністю закриті до 2030 року, тому необхідно визначити пріоритети.
Тим часом генсек НАТО тисне на Німеччину з вимогою прискорити збільшення видатків на оборону до 2% ВВП.
Сама Німеччина обіцяє збільшити оборонні витрати до рівня НАТО до 2025 року.