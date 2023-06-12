Шольц представит новую стратегию национальной безопасности Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с четырьмя министрами представит в среду стратегию национальной безопасности страны.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

По словам представителя, в среду стратегию примет Федеральный кабинет министров.

Шольц выступит вместе с министром иностранных дел Аннеленой Бербок, министром финансов Кристианом Линднером, министром обороны Борисом Писториусом и министром внутренних дел Нэнси Фезер.

Напомним, весной глава Минобороны Германии Борис Писториус признал, что существующие пробелы с вооружением Бундесвера не могут быть полностью закрыты до 2030 года, поэтому необходимо определить приоритеты.

Тем временем генсек НАТО давит на Германию с требованием ускорить увеличение расходов на оборону до 2% ВВП.

Сама Германия обещает увеличить оборонные расходы до уровня НАТО к 2025 году.