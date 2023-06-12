Шольц представит новую стратегию национальной безопасности Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с четырьмя министрами представит в среду стратегию национальной безопасности страны.
Об этом сообщил представитель немецкого правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.
По словам представителя, в среду стратегию примет Федеральный кабинет министров.
Шольц выступит вместе с министром иностранных дел Аннеленой Бербок, министром финансов Кристианом Линднером, министром обороны Борисом Писториусом и министром внутренних дел Нэнси Фезер.
Напомним, весной глава Минобороны Германии Борис Писториус признал, что существующие пробелы с вооружением Бундесвера не могут быть полностью закрыты до 2030 года, поэтому необходимо определить приоритеты.
Тем временем генсек НАТО давит на Германию с требованием ускорить увеличение расходов на оборону до 2% ВВП.
Сама Германия обещает увеличить оборонные расходы до уровня НАТО к 2025 году.