Макрон хоче повернути до Франції виробництво найважливіших препаратів

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за повернення на територію Франції виробництва близько 50 найважливіших медикаментів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон зазначив, що країна має подбати про безпеку постачання важливих медичних препаратів "або шляхом диверсифікації, або релокалізації", оскільки останнім часом у Франції почастішали випадки дефіциту в аптеках тих чи інших препаратів.

Він також заявив, що з близько 50 найважливіших препаратів виробництво половини хочуть суттєво збільшити у Франції вже у наступні місяці.

Нагадаємо, президент Франції раніше почав просувати ідею стратегічної автономії Європи в оборонній сфері.