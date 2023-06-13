Макрон хочет вернуть во Францию производство важнейших препаратов
Вторник, 13 июня 2023, 14:24
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возвращение на территорию Франции производства около 50 важнейших медикаментов.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Макрон отметил, что страна должна позаботиться о безопасности поставок важных медицинских препаратов "или путем диверсификации, или релокализации", поскольку в последнее время во Франции участились случаи дефицита в аптеках тех или иных препаратов.
Он также заявил, что из около 50 важнейших препаратов производство половины существенно увеличат во Франции уже в последующие месяцы.
Напомним, президент Франции ранее начал продвигать идею стратегической автономии Европы в оборонной сфере.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.