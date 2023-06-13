Макрон хочет вернуть во Францию производство важнейших препаратов

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возвращение на территорию Франции производства около 50 важнейших медикаментов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон отметил, что страна должна позаботиться о безопасности поставок важных медицинских препаратов "или путем диверсификации, или релокализации", поскольку в последнее время во Франции участились случаи дефицита в аптеках тех или иных препаратов.

Он также заявил, что из около 50 важнейших препаратов производство половины существенно увеличат во Франции уже в последующие месяцы.

Напомним, президент Франции ранее начал продвигать идею стратегической автономии Европы в оборонной сфере.