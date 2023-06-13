У Фінляндії партії на 7-й тиждень після виборів наблизилися до коаліційної угоди

У Фінляндії партії-переможиці парламентських виборів та ще дві політсили наблизилися до коаліційної угоди на сьомому тижні перемовин.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

За джерелами видання, між політсилами ще залишаються розбіжності з кількох питань, але угода має бути готова на середу, а деталі скоріш за все публічно повідомлять у четвер або п’ятницю.

"Сьогодні ми узгоджуємо останнні моменти. Чи все буде готово сьогодні, чи завтра, побачимо за підсумками дня", – прокоментував лідер "Національної коаліції" Петтері Орпо, який очолює переговори.

За його словами, урядова програма має бути погоджена найпізніше у середу.

Нагадаємо, це вже сьомий тиждень перемовин після парламентських виборів у Фінляндії. Уряд намагаються сформувати "Національна коаліція", "Справжні фіни", Шведська народна партія та християнські демократи.

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