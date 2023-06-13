В Финляндии партии на 7-й неделе после выборов приблизились к коалиционному соглашению

В Финляндии партии-победительницы парламентских выборов и еще две политсилы приблизились к коалиционному соглашению на седьмой неделе переговоров.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

По источникам издания, между политсилами еще остаются разногласия по нескольким вопросам, но соглашение должно быть готово на среду, а детали скорее всего публично сообщат в четверг или пятницу.

"Сегодня мы согласовываем последние моменты. Будет все готово сегодня или завтра – увидим по итогам дня", – прокомментировал лидер "Национальной коалиции" Петтери Орпо, который возглавляет переговоры.

По его словам, правительственная программа должна быть согласована не позже среды.

Напомним, это уже седьмая неделя переговоров после парламентских выборов в Финляндии. Правительство пытаются сформировать "Национальная коалиция", "Настоящие финны", Шведская народная партия и христианские демократы.

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