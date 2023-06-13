Ярослав Попелка, который в середине марта на антиправительственной демонстрации в Праге призвал снять украинский флаг с Национального музея, был приговорен Окружным судом Праги 1 к четырем месяцам условно с полуторагодовым испытательным сроком за подстрекательство к преступным действиям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Также Попелке запретили находиться в Праге в течение 18 месяцев. Решение суда не является окончательным. Осужденный заявил, что чувствует себя невиновным, по его словам, это был максимум проступок.

"Вашим главным интересом было столкнуть толпу, столкнуть людей, чтобы силой ворваться в здание Национального музея", – заявила судья Ева Швиглерова. Она назвала записи с камер наблюдения ключевым доказательством.

"Понятно, что ваш интерес заключался в том, чтобы возбудить толпу, обострить ситуацию, нагнетать напряженность и тем самым подстрекать к преступлению", – добавила она. По ее словам, своими действиями Попелка перешел границы свободы слова.

По словам прокурора, 11 марта на после окончания демонстрации на Вацлавской площади под названием "Чехия против бедности" Попелка подстрекал толпу ворваться в здание Национального музея и снять флаг Украины, который был выставлен в знак солидарности со страной, противостоящей российской агрессии. "Все в музей, мы заходим. Я предлагаю снять украинский флаг с Национального музея после окончания этой акции", – кричал он, по словам прокурора.

В связи с обострением ситуации после демонстрации, когда он продолжал призывать к снятию флага, он должен был понимать, что в результате его действий может быть совершено преступление массовых беспорядков. Адвокат Попелки возразил, что мужчина совершил преступление. По его словам, если бы флаг был сорван, то это были бы не массовые беспорядки, а проступок.

Попелка заявил в суде, что он и его группа считают неуместным вывешивание флага иностранного государства в Национальном музее. По его словам, этот символ мешает многим людям, и он связал попытки снять его с музея со своим мнением о том, что Украина несет ответственность за вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Он также выразил намерение продолжать попытки снять флаг со здания. В то же время он заявил, что не хочет насилия.

В связи с мартовской демонстрацией полиция возбудила несколько дел. Районный суд должен рассмотреть дело мужчины, который, по словам милиции, после демонстрации повредил автомобиль с украинскими номерами. В середине мая он приговорил 31-летнего мужчину к шести месяцам лишения свободы условно на два года за публичное одобрение военных преступлений.

Согласно приговору, на нем были шевроны с буквой Z и логотипом российской ЧВК "Вагнер", которые он носил на демонстрации. Суд также запретил мужчине находиться в Праге в течение года, а также он должен заплатить 12 000 крон штрафа.