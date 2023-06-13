У Конгресі США закликали перенести саміт із ПАР в інше місце через її зв'язки з Росією

Група американських законодавців закликала перенести торговельний саміт США-Африка, запланований на кінець цього року, з Південно-Африканської Республіки через "поглиблення її військових відносин" із Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Південноафриканське місто Йоганнесбург має прийняти в себе Форум AGOA (African Growth and Opportunity Act), присвячений майбутньому спеціальної торговельної програми США й країн Африки, термін дії якої закінчується у 2025 році.

У листі до держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших високопосадовців, датованому 9 червня, члени Конгресу висловили припущення, що ПАР може втратити свої торговельні преференції зі Штатами у межах програми через зв’язки з Росією.

За перші три місяці 2023 року експорт Південної Африки до США у межах AGOA сягнув майже одного мільярда доларів, що робить її другим найбільшим бенефіціаром програми після Нігерії.

"Ми серйозно стурбовані тим, що проведення форуму AGOA 2023 року в Південній Африці стане непрямим схваленням згубної підтримки Південною Африкою російського вторгнення в Україну", – йдеться в листі конгресменів.

Представник міністерства закордонних справ Південно-Африканської Республіки Клейсон Моніела вже заявив, що ані Державний департамент США, ані Білий дім поки не ухвалювали рішення про перенесення місця проведення Форуму AGOA.

Уряд Південної Африки офіційно оголосив про свій нейтралітет у повномасштабній війні Росії проти України. Її президент Сиріл Рамафоса є учасником африканської "мирної ініціативи" з посередництва між сторонами війни.

Водночас у лютому ПАР провела спільні військово-морські навчання з Китаєм і Росією, а минулого року російське судно, яке потрапило під санкції Заходу, могло відвантажити зброю з південноафриканської військово-морської бази до РФ.

Крім того, Південна Африка планує в серпні провести саміт лідерів країн БРІКС, на який запрошено і президента Росії Владіміра Путіна, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт і ПАР формально зобов’язана його затримати.