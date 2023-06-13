В Конгрессе США призвали перенести саммит из ЮАР в другое место из-за ее связей с Россией

Группа американских законодателей призвала перенести торговый саммит США-Африка, запланированный на конец этого года, из Южно-Африканской Республики из-за "углубления ее военных отношений" с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Южноафриканский город Йоханнесбург должен принять у себя Форум AGOA (African Growth and Opportunity Act), посвященный будущему специальной торговой программы США и стран Африки, срок действия которой истекает в 2025 году.

В письме к госсекретарю США Энтони Блинкену и другим высокопоставленным чиновникам, датированном 9 июня, члены Конгресса высказали предположение, что ЮАР может потерять свои торговые преференции со Штатами в рамках программы из-за связей с Россией.

За первые три месяца 2023 года экспорт Южной Африки в США в рамках AGOA достиг почти одного миллиарда долларов, что делает ее вторым крупнейшим бенефициаром программы после Нигерии.

"Мы серьезно обеспокоены тем, что проведение форума AGOA 2023 года в Южной Африке станет косвенным одобрением пагубной поддержки Южной Африкой российского вторжения в Украину", – говорится в письме конгрессменов.

Представитель министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики Клейсон Мониела уже заявил, что ни Государственный департамент США, ни Белый дом пока не принимали решение о переносе места проведения Форума AGOA.

Правительство Южной Африки официально объявило о своем нейтралитете в полномасштабной войне России против Украины. Ее президент Сирил Рамафоса является участником африканской "мирной инициативы" по посредничеству между сторонами войны.

В то же время в феврале ЮАР провела совместные военно-морские учения с Китаем и Россией, а в прошлом году российское судно, которое попало под санкции Запада, могло отгрузить оружие с южноафриканской военно-морской базы в РФ.

Кроме того, Южная Африка планирует в августе провести саммит лидеров стран БРИКС, на который приглашен и президент России Владимир Путин, несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест и ЮАР формально обязана его задержать.