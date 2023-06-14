Десятки мигрантов утонули в самой смертоносном в этом году кораблекрушении возле Греции

По меньшей мере 59 мигрантов утонули рано утром в среду, и еще больше людей считаются пропавшими без вести, после того как их лодка перевернулась и затонула у берегов Греции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

До полудня были спасены 104 человека, но остается непонятным, сколько людей находилось на борту, когда судно пошло ко дну, сообщили власти.

Это кораблекрушение стало самым смертоносным у берегов Греции в этом году.

Береговая охрана заявила, что судно, которое направлялось в Италию, было замечено в международных водах поздно вечером во вторник самолетом пограничной службы ЕС Frontex и двумя судами, находившимися рядом, примерно в 80 км к юго-западу от города Пилос на юге Греции.

В сообщении говорится, что люди, находившиеся на борту, отказались от помощи, предложенной греческими властями поздно вечером во вторник. Через несколько часов лодка перевернулась и затонула, началась поисково-спасательная операция.

Государственная телерадиокомпания ERT сообщила, что судно отплыло из ливийского города Тобрук, который лежит к югу от греческого острова Крит. Большинство на борту были молодыми людьми в возрасте до 20 лет. Греческие власти не смогли сразу подтвердить их национальность, а также то, откуда отплыло судно.

По словам представителей власти, выживших доставили в город Каламата.

Греция – один из основных маршрутов в Европейский Союз для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство переправляется на греческие острова из соседней Турции, но все больше лодок также совершают более длинное и опасное путешествие из Турции в Италию через Грецию.

Как сообщалось, количество погибших на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год оценивается примерно в 3800 человек, что больше всего с 2017 года.