Партии в Греции приостановили избирательную кампанию после гибели десятков мигрантов в море

Греческие партии прекратили предвыборную агитацию в среду после того, как десятки мигрантов утонули в результате смертельного кораблекрушения у южного греческого полуострова Пелопоннес.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По меньшей мере 79 тел было найдено до обеда среды, и есть опасения, что еще больше людей пропали без вести после того, как перегруженная рыбацкая лодка, направлявшаяся в Италию, перевернулась и затонула.

По предварительным данным, более сотни человек были спасены, а сотни других считаются пропавшими без вести.

Все политические партии направили своих представителей в регион, где были спасены мигранты. Поскольку до выборов в стране осталось всего 11 дней, партии выступили с отдельными заявлениями о том, что их предвыборные собрания и выступления будут приостановлены.

Сейчас Грецию возглавляет временное правительство накануне общенациональных выборов, которые состоятся 25 июня.

Временный премьер-министр Иоаннис Сармас объявил трехдневный национальный траур, который продлится до полуночи пятницы. Предвыборная агитация, а также политические дебаты, запланированные на завтра, откладываются.

"Приоритет сейчас – спасти как можно больше жизней", – заявил лидер "Новой демократии" Кириакос Мицотакис, который, как ожидается, вернется на пост премьер-министра после выборов, поскольку он сохраняет значительное преимущество в опросах. "Этот новый инцидент, однако, ярко демонстрирует, что миграция остается проблемой, которая требует согласованной европейской политики", – сказал он.

Миграция и безопасность границ были одними из ключевых вопросов предвыборной повестки дня Греции.

Страна находится на передовой европейского миграционного кризиса с 2015 года, когда сотни тысяч людей с Ближнего Востока, Азии и Африки преодолели тысячи километров по всему континенту в надежде получить убежище.

В конце прошлого месяца ЕС призвал Грецию начать расследование собственных незаконных депортаций.

Греция является одним из основных маршрутов в Европейский Союз для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство переправляется на греческие острова из соседней Турции, но все больше лодок также совершают более длинное и опасное путешествие из Турции в Италию через Грецию.

Как сообщалось, количество погибших на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год оценивается в примерно 3800 человек, что больше всего с 2017 года.